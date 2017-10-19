Полиция назвала фамилии погибших и пострадавших в ДТП в Харькове

В Нацполиции Харьковской области сообщили фамилии пятерых погибших в ДТП в центре города, которое произошло 18 октября. Как отметили правоохранители на своей странице в Facebook, две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также появилась информация, что среди пострадавших - девушка на 7 месяце беременности, ее пытаются спасти врачи. "Беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы", - отмечают правоохранители.

Полиция обнародовала список тех погибших и раненых, чьи фамилии смогли выяснить. Так, погибли: Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет; Кобисева Нина Львовна, 28 лет; Умаева Елена. Доставлены в больницу: Берченко Елена Игоревна, 25 лет; Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года; Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.

В свою очередь мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших. "Харьковский Городской Совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибшим. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут вам в лечении", - написал он у себя на странице в соцсети.

Напомним, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. ДТП на Lexus устроила 20- летняя дочь харьковского бизнесмена.