Радиус эвакуации вокруг горящих артскладов увеличен до 10км

Принято решение об увеличении до 10км радиуса зоны проведения эвакуации вокруг горящих артиллерийских складов Министерства обороны Украины у г.Балаклея в Харьковской области, сообщает пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко

"Начиная с 3-х ночи глава (Юлия Светличная) Харьковской ОГА и министр обороны докладывали Петру Порошенко о ситуации в районе Балаклеи. Принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Уже эвакуировано 20 тыс. человек. По данным Юлии Светличной, к счастью, жертв и раненых нет", - написал С.Цеголко в своей странице в Фейсбук в четверг днем.

По его словам, также П.Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку усилить охрану всех военных объектов Украины. "По словам Степана Полторак, запасы оружия и боеприпасов в зоне проведения АТО достаточны для выполнения боевых задач", - написал пресс-секретарь главы государства.

Ранее зона эвакуации вокруг горящих складов составляла 5 км.