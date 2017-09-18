Разрушительный ураган из Румынии, в результате которого погибли восемь человек, приближается к Украине, передает BBC со ссылкой на синоптиков.

Сообщается, что, по данным синоптиков, к Украине приближается ураган, в результате которого накануне в Румынии погибли восемь человек и около 70 попали в больницу. Большую часть жертв и пострадавших составили жители города Тимишоара и его окрестностей. Как отмечают румынские СМИ, жителей региона не предупредили о стихии.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждала о шквалах и грозах в западных областях 18 сентября. Кроме того, по состоянию на утро известно, что непогода уже обесточила почти 500 населенных пунктов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно- восстановительные бригады коммунальных служб.