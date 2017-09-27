Спасатели пытаются максимально быстро обуздать взрывы под Калиновкой - Гройсман

Территория возможного поражения от взрывов на территории арсенала Министерства обороны Украины возле города Калиновка (Винницкая область) составляет около 5 километров. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видеообращении, размещенном в Twitter. "Винница не подпадает под территорию, которая может попасть под обломки взрывов. Также хотел бы подчеркнуть, что эта территория равна примерно 5 км. То есть под эвакуацию попали Калиновка и ряд сел, которые рядом", - отметил Гройсман. Он подчеркнул, что спасатели пытаются максимально быстро обуздать взрывы. "Для нас самое главное - обеспечить безопасность граждан, поэтому была организована немедленная эвакуация из всех городов, которые могут быть потенциально пораженными обломками от боеприпасов. Сейчас военные, ГСЧС работают над тем, чтобы локализовать пожар и максимально быструю обуздать взрывы", - сказал Гройсман. Глава правительства добавил, что территория огня является "достаточно серьезной". Однако премьер заверил, что все службы работают над решением проблемы. "Службы будут работать столько, сколько нужно, чтобы максимально быстро решить эту чрезвычайную ситуацию, поэтому сохраняем спокойствие, заботимся о своей собственной безопасности. Максимально быстро мы все сделаем для того, чтобы восстановить нормальную жизнь", - заявил Гройсман. Он напомнил о работе пунктов для временного пребывания людей, которые эвакуированы из возможной территории поражения.

