Среди погибших и раненых во время теракта в Стамбуле украинцев нет

По информации украинского консула в Стамбуле, украинцев среди погибших во время теракта в воскресенье нет.

"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула", - следует из сообщения на странице в фейсбук Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в воскресенье вечером нет.