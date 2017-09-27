Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов

Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр) закрыл воздушное пространство в радиусе 50 километров от эпицентра возгорания на воинских складах под Винницей, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Около часа назад, получена первичная информация от экипажа воздушного судна авиакомпании "Белавиа", которое следовало по маршруту Ларнака-Минск, о взрывах в 22 км к северу от г.. Винница - п.г.т. Калиновка Винницкой области. Установлено, что горят военные склады с боеприпасами. Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командование ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания от поверхности до неограниченной высоты", - написал он на своей странице в сети Facebook.

По информации Ю.Лавренюка, Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога» ПАО "Укрзализныця", перегон Сосенка - Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыты для движения в парном и нечетном направлении перегона.

Решается вопрос об отправке пожарных поездов "Укрзализныци" и группы разминирования ГССТ к месту чрезвычайного происшествия.

"Ситуация которая сложилась, в пределах компетенции, находится на постоянном контроле у руководства МИУ", - резюмировал замминистра инфраструктуры.