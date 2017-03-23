Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара на военных складах в Харьковской области

Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) временно закрыл небо в радиусе 40 км с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных неподалеку Балаклеи, Харьковской области.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, туда направлены два пожарных поезда "Укрзализныци". Сейчас они находятся на ст. Шаблинка, и ждут дальнейших указаний от ГСЧС.

Персонал железнодорожной станции в Балаклее эвакуированы. При необходимости "Укрзализныця" готова предоставить поезда для эвакуации населения. Пока таких запросов не поступало.

"Находимся на постоянном оперативном контакте с руководством ГСЧС, Министерства обороны и в пределах компетенции держим ситуацию на контроле. Принято решение о командировке на место происшествия первого заместителя Министра Евгения Кравцова с целью организации работ и координации действий", - написал Ю.Лавренюк.

Как сообщалось, по состоянию на 7 часов утра четверга на территории военного склада в Балаклее наблюдаются взрывы разной интенсивности. Из возможной зоны поражения проводится эвакуация населения (около 15 тыс. человек). Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в связи с пожаром на складе боеприпасов летит в Харьковскую область.

"Сегодня получил информацию о взрывах на складе боеприпасов под Харьковом. Сейчас вылетаю на место. Главное - обеспечить безопасность граждан", - написал В.Гройсман в микроблоге Твиттер.

По словам В.Гройсмана, он находится на постоянной связи с военными, руководством ГСЧС, руководством обладминистрации, которые координируют мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной взрывов боеприпасов может быть диверсия.

"По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3 часа. 2 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов", - отметил он.

Также стало известно, что, в связи с указанным пожаром, Государственная пограничная служба Украины усилила охрану восточного участка границы.