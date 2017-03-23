В центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова, его охранник и киллер ранены

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в г.Киеве Андрей Крищенко.

"Установлено погибшее лицо: это российский политик, бывший депутат Государственной думы", - сказал А.Крищенко в эфире телеканала "112.Украина", отказавшись назвать имя и фамилию убитого.

Позже на уточняющий вопрос ведущего, подтверждает ли он, что убитым является Денис Вороненков, правоохранитель ответил: "Да, я подтверждаю".

При этом он проинформировал, что правоохранители в качестве основной версии причины убийства политика рассматривают заказное убийство.

"Заказное – это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность погибшего и его деятельность", - сообщил А.Крищенко.

Вместе с тем, руководитель пресс-службы столичного главка полиции Оксана Блищик проинформировала, что в результате стрельбы один человек погиб, еще двое получили ранения.

"Происшествие случилось около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской… установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка", - написала она в своей странице в Фейсбук.

В данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Происшествие зарегистрировано. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранеными мужчинами занимаются врачи.