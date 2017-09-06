В ДТП в Ривненской области погибли журналист и политологи, возвращавшиеся с конференции в Варшаве

Госпитализированный в тяжелом состоянии после смертельного ДТП на трассе "Киев-Варшава" возле с.Масевичи Рокитненского района в среду утром мужчина скончался в реанимации, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Вследствие столкновения на месте происшествия погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. Травмы несовместимые с жизнью получили 33-летний житель Донецка и трое жителей столицы 31-го, 34-х и 40-ка лет. Известно, что 34-летний уроженец Черновцов работал журналистом в Киеве. Жизнь пятого участника ДТП, 26-летнего пассажира спасали врачи, однако от полученных травм он умер в реанимации", - говорится в сообщении.

Директор Института практической политики Богдана Бабич сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что с ней связались из облуправления полиции и сообщили, что на месте смертельного ДТП найдено удостоверение журналиста Spilno.tv Владимира Карагяура.

По ее словам, в автомобиле вместе с ним были политолог, историк Александр Маслак, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Куринный, политолог Александр Никоноров и эксперт по децентрализации, бывший глава Офиса реформ Донецкой области Сергей Попов. Именно С.Попов был госпитализирован в реанимационное отделение.

Б.Бабич сообщила, что все пятеро погибших были на конференции "Стратегия сотрудничества государств Междуморья в условиях гибридной войны" в Варшаве, откуда в среду возвращались в Киев.

Директор политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил, что предварительная версия аварии - занос автомобиля, в которой ехали политологи, на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

В полиции сообщили, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких людей, следователи начали досудебное расследование по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в результате столкновения легкового автомобиля "Opel Omega" с грузовым автомобилем-лесовозом "DAF" около 6:54 в среду водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте, один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии в Рокитневскую центральную районную больницу. Полицейские предварительно выяснили, что "Opel Omega" по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "DAF" с прицепом.