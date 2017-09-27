В Генштабе не исключают, что причиной возникновения пожара на складах в Калиновке могла стать диверсия

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают, что причиной возникновения пожара на складах в Калиновке могла стать диверсия. Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, передает "112 Украина". "Не исключена и данная информация. Различные версии рассматриваются, в таких случаях не следует отвергать ни одну из них", - сказал он, отвечая на вопрос, не является ли пожар результатом диверсии. Сейчас, по словам представителя Генштаба, рассматриваются разные версии, однако настоящая причина пожара будет названа в результате работы специалистов правоохранительных органов и экспертов, которые сейчас работают на складе. Сеник также рассказал, что после сообщения о пожаре на месте сразу начали работать два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС. "На место происшествия отправилась оперативная группа Генерального штаба и Минобороны. С 22:30 началась эвакуация тех населенных пунктов, которые находятся вблизи эпицентра ЧП. Созданы штабы и в воздушных силах и в других структурах, штаб ликвидации", - уточнил он. Напомним, первой версией причин взрывов боеприпасов в Калиновке назвали технические неполадки либо на складах, либо с какими-то боеприпасами.

