В Ивано-Франковске обрушилась стена строящейся христианской школы: есть жертвы

В Ивано-Франковске в результате обрушения стены новостройки погиб один человек и еще четверо пострадали.

"22 ноября в 19:58 в ГСЧС Ивано-Франковской области поступило сообщение об обвале стены Христианской школы на улице Шевченко и возможном наличии пострадавших. Было установлено, что при проведении строительных работ (заливке бетонного раствора) произошло разрушение бетонного перекрытия второго этажа новостройки, и под обвалом находятся рабочие. Здание двухэтажное, кирпичное размером 18х24м. Обрушение произошло на площади 216 м.кв", - сообщает в четверг пресс-служба Ивано-Франковской обладминистрации.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины в г.Ивано-Франковск, из-под завалов были спасены четыре человека, 1982, 1970, 1977 и1977 годов рождения. Позже, 23 ноября, при разборке завалов строительных конструкций строители обнаружили тело мужчины 1947 года рождения без признаков жизни.

В свою очередь в пресс-службе Ивано-Франковской обладминистрации уточнили, что заказчиком строительства является Ивано-Франковское архиепархиальное управление УГКЦ, а строительство вела организация ООО "Монокарбут".

Всего на месте происшествия работали 75 человек и 17 единиц техники.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.