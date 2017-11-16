В Киеве масштабное ДТП: столкнулись сразу 6 машин

Сегодня, 16 ноября, в Киеве произошло масштабное ДТП. На проспекте Лобановского столкнулись сразу 6 машин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что столкнулись Ford, Hyundai, Toyota, Renault, Opel и грузовик.

На месте аварии работают медики. Движение было остановлено.

Других подробностей аварии пока не сообщают.

Информации о пострадавших нет

Напомним, сотрудник посольства России в Украине 15 ноября сбил на пешеходном переходе в Киеве женщину и ребенка.

15 ноября в Киеве на Воздухофлотском мосту столкнулись 4 авто, пострадала беременная.

Ранее суд арестовал сотрудника МВД, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.