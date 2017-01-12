В Киеве на заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

На одном из заводов Киева 12 января произошел взрыв, вызвавший пожар. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве на странице в Facebook. 12 января в 13:44 в ГСЧС поступило сообщение о взрыве в цехе на заводе по адресу улица Северо-Сырецкая 3. "По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений стало известно, что в результате взрыва печи для выращивания микрокристаллов кремния возник пожар", - сообщает служба.

В 14:10 спасатели локализовали огонь на площади 10 кв. м. В 14:17 пожар был ликвидирован. В результате инцидента два сотрудника завода получили ожоги, их передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной техники и 24 человека личного состава.

