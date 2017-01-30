В Киеве застрелился сотрудник СБУ – СМИ

В Киеве на улице Василенко, около 17 часов в воскресенье, 29 января, сотрудник Службы безопасности Украины совершил самоубийство, сообщает Espreso.tv.

"По неподтвержденным данным, сотрудник СБУ застрелился у здания Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия. Выстрел стал роковым для него", - говорится в сообщении.

На месте происшествия прибыла оперативно-следственная группа, военные прокуроры Киевского гарнизона Центрального региона Украины