В Луганской области без энергоснабжения остаются почти 20 тысяч абонентов

Из-за непогоды на подконтрольной правительству территории Луганской области по состоянию на 15:00 среды обесточено полностью или частично почти 60 населенных пунктов, 419 трансформаторных подстанций, без электричества находятся 19 тысяч 688 абонентов, сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО).

"В подавляющем большинстве отмеченные случаи обесточивания стали последствиями снегопада, падения деревьев, повреждения проводов ветками. Три деревянных опоры электросетей даже сломались из-за непогоды. В одном случае обесточивание в Старобельске произошло вследствие того, что опору сбил автомобиль", - сообщается на странице ЛЭО в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, на протяжении дня ситуация еще более усложнялась новыми обесточиваниями.

"Энергетики прикладывают максимум усилий для восстановления электроснабжения… В то же время, устранение повреждений усложняется плохой логистикой в области и хозяйственным кризисом в ЛЭО", - говорится в заявлении.

В компании отмечают, что из-за отсутствия средств на протяжении года энергетики не смогли подготовиться к осенне-зимнему периоду, который уже проявляется в виде многочисленных аварий на электросетях при наименьших проявлениях ненастья. При этом существуют большие трудности с возобновлением электроснабжения. "Зимой такая ситуация приведет к многочисленным авариям и может привести к страшному техногенному и социально-экономическому коллапсу на территории Луганщины", - отмечают в ЛЭО.

В компании отмечают, что из-за финансовых санкций НКРЭКУ и ареста счетов энергокомпании Государственной исполнительной службой на протяжении всего года энергетики не имеют топлива для выезда ремонтных бригад, материалов для ликвидации повреждений, на предприятии введен трехдневный режим работы и наблюдается отток квалифицированных специалистов. "Мы все более рискуем повторить катастрофу в Алчевске в 2006 году, только в областном масштабе", - говорится в сообщении.