В Москве автобус упал в подземный переход, есть жертвы

Столичная Госавтоинспекция подтверждает гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве.

"Около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГАИ.

Он добавил, что количество пострадавших в настоящий момент устанавливается.

Ранее о ДТП "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его данным, в результате четыре человека погибли, 15 пострадали.

Источник уточнил, что автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.

На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

Количество погибших в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве возросло до пяти, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "По последним данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, произошедшего с автобусом в Москве, основной является техническая неисправность транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

"Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса", - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что "версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается".

По данным источника "Интерфакса", попавший в ДТП автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково". Он также добавил, что водитель, управлявший автобусом не был мигрантом.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, упавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Водитель задержан, его состояние позволяет провести его допрос",- сказал он.

Источник добавил, что попавший в аварию автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании.