В небе над местом взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области возобновили полеты. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "По состоянию на 07:00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта", - говорится в сообщении. Также сообщается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли два пожарных танка и две инженерные машины разграждения Минобороны Украины. Кроме того, продолжается разминирование местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала. "Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 22,341 тыс. га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 12 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 426 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

