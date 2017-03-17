В Николаеве бензовоз ВСУ въехал в зоомагазин, есть погибшие

В пятницу, 17 марта, в Николаеве в микрорайоне Варваровка военный бензовоз въехал в зоомагазин, в результате аварии погиб пассажир грузовика. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ". "По словам водителя грузовика, причиной ДТП стала неисправность автомобиля, из-за чего он сначала врезался в магазин, расположенный на правой стороне улицы, после чего сменил направление движения и въехал в зоомагазин на противоположной стороне. По предварительной информации, водитель трезв. Перед столкновением с магазином он выскочил из автомобиля", - отмечают в сообщении. В момент столкновения в магазине находился только его продавец, который не пострадал. Однако пассажир грузовика, военный ВСУ, которого зажало в кабине, от полученных травм скончался. На месте происшествия прибыли спасатели и кареты скорой помощи.

По предварительным данным, автомобиль относится к 406 отдельной артиллерийской бригаде (406 ОАБр) и ехал с полигона "Широкий Лан". Отмечают, что передвижение груженных топливом автомобилей по городу без сопровождения запрещено.

