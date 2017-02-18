В Николаеве поймали пьяного депутата за рулем

Николаевские полицейские задержали депутата местного областного совета Сергея Чмыря за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сказано в сообщении патрульной полиции города.

"Николаевские патрульные получили сообщение о том, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На ул. Херсонское шоссе один из экипажей патрульных остановил транспортное средство, который подпадал под ориентировку. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. Сначала водитель соглашался пройти освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении, но впоследствии отказался, но это не помешало блюстителям порядка составить на него админматериалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Полиция также опубликовала видео инцидента. Отметим, судя по нему, депутат предлагал полицейским тысячу гривен с просьбой "отпустить его", однако получил отказ и был предупрежден о возможности привлечения к ответственности по еще одной статье.

По информации местного издания "Преступности. НЕТ", Сергей Чмырь является депутатом облсовета от "Батькивщины", возглавляет госпредприятие "Опытное хозяйство "Агрономия".