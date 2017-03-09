В среду в центре Киева неизвестные расстреляли "Мерседес", водитель погиб, дети доставлены в больницу, сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.

"Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле. У дома неизвестный расстрелял "Мерседес": мужчина погиб, а детей доставили в больницу", – говорится в сообщении ведомства в среду вечером.

Двое детей находившихся в салоне автомобиля доставили в "Охматдет". Информация о их состояние уточняется.

Правонарушение произошло в Голосеевском районе Киева. По информации правоохранителей, во время осмотра предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно - из пистолета Макарова.

Личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом. Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия, проводится тщательный осмотр близлежащей территории. Усилия правоохранителей направлены на установление всех подробностей происшествия и лиц, причастных к убийству.

На месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины.