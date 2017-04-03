В вагоне петербургского метро произошел взрыв неустановленного предмета
2017-04-03 15:25
В вагоне петербургского метрополитена произошел взрыв неустановленного предмета, сообщила пресс-служба подземки.
"Станции Технологический институт и Сенная площадь закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", - говорится в сообщении.
Как передал корреспондент "Интерфакса", по громкой связи в метрополитене сообщают, что станции метро "Сенная площадь", "Технологический институт-1" и "Площадь восстания" закрыты.