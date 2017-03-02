Все горняки шахты "Степовая" подняты на поверхность

Все горняки на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь" во Львовской области, где ранее произошел взрыв и обвал породы, подняты на поверхность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 15:30 все горняки подняты на поверхность. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.", - сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг.

Всего привлечено 50 человек и 7 единиц техники, в том числе от ГСЧС 20 человек и 6 единицы техники.

В свою очередь, как сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбук, во время взрыва метана погибли 8 шахтеров и 9 очень тяжело травмированы. Все шахтеры уже выведены на поверхность.

Как сообщалось, 2 марта в 12:46 в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь" в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 горняка, 8 погибли и 6 горняков с травмами подняты на поверхность. Полиция Львовской области сообщила о спасении 20 горняков.