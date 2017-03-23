Взрывами охвачено около половины территории арсеналов в Балаклее, ситуация может продолжаться 3-7 дней

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что взрывами охвачено около половины территории артиллерийских арсеналов в г.Балаклея Харьковской области и возникшая там ситуация может продолжаться 3-7 дней.

"Повреждено около половины самого арсенала, мы видим, что нам нужно еще несколько дней, от 3 до 7 дней может происходить ситуация", - сказал премьер журналистам в Харьковской области.

Он добавил, что ожидает от Харьковской областной государственной администрации обращения к правительству за выделением дополнительных средств из резервного фонда государственного бюджета. В.Гройсман подчеркнул, что необходимые средства будут выделены "быстро".