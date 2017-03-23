Взрываются склады боеприпасов в Харьковской области

В ночь на четверг начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области.

"Информация поступила около 3 часов ночи",- сообщил иточник в правоохранительных органах.

Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский подтвердил информацию о взрывах.

"Да, взрываются. Идет эвакуация (жителей ) из 5-кмтровой зоны. Уже заканчиваем",- сказал С.Масельский корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Он затруднился сказать, если погибшие или пострадавшие.

"Пока мы не понимаем этого", - сказал С.Масельский.