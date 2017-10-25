Защита не будет обжаловать арест подозреваемой в смертельном ДТП в центре Харькова

Защита Елены Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова 18 октября, не будет обжаловать меру пресечения, определенную судом первой инстанции.

"Мы не будем подавать апелляцию. Не хотим привлекать внимание, создавать ажиотаж вокруг Зайцевой Елены", - сказала адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Вечером 20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Ю.Козырь заявила, что водитель второго автомобиля нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

21 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что окончании ряда экспертиз статус водителя Volkswagen может измениться. "Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", - сказал О.Бех на брифинге.