18 августа, по всей территории Украины ожидаются грозы

Грозы ожидаются сегодня, 18 августа, по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня на севере, западе, а также в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами пройдет град. Также местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

В Киеве сегодня сегодня днем также ожидается гроза и шквалы до 15-18 м/с, сообщается на сайте КГГА.

Как отмечается, сегодня в Киеве пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы, при которых местами возможны град и шквалы 15-18 м/с. В целом по прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем 26-28 градусов тепла.