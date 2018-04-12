500 человек эвакуированы, в винницкой школе распылили газ

В четверг днем в полицию поступила информация о том, что в школе №9, расположенной на улице Брацлавской в Виннице, кто-то из учеников распылил газ раздражающего действия, в результате чего был госпитализирован один учащийся, а еще пятерым медики оказали помощь на месте.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, информация об инциденте поступила в органы правопорядка около 13.30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики.

"По словам начальника Левобережного отделения полиции Романа Андрущака, из общеобразовательного учреждения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей. По предварительной информации, один школьник госпитализирован, еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции. Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли газовый баллончик. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инцидента.