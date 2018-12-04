Денисова потеряла сознание в прямом эфире

Украинский омбудсмен Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко в эфире программы на телеканале ICTV. Соответствующее видео опубликовано в Facebook пользовательницей Олесей Медведевой.

Президент говорил о "мгновенной реакции всего мира", когда в студии раздался звук упавшего тела.

Ведущий попросил воды и сказал, что госпожа Денисова получает квалифицированную медицинскую помощь. Порошенко прервал выступление и помог вывести женщину из студии.

Вернувшись на трибуну, президент отметил, что омбудсмен лишилась чувств из- за высокой нагрузки на работе - она работала по 20 часов в сутки.

"Она мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, делает координацию адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест", - подчеркнул Порошенко.

Спустя несколько минут Денисова вернулась в студию и сказала, что чувствует себя хорошо.