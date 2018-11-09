Драка на борту самолета задержала вылет украинских туристов из Египта

Драка пассажиров на борту рейса Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir стала причиной вынужденной посадки самолета в аэропорту Каира и задержки вылета еще четырех самолетов с украинскими туристами. Об этом сообщается на сайте туроператора JoinUP.

"Рейс YE5015 Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. Об этом туроператору Join UP сообщила авиакомпания. В соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время. Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4* и предоставила питание на время ожидания", - говорится в сообщении.

Инцидент стал причиной задержек связанных рейсов по цепочке:

YE5021 02:00 (было) - BAY2091 Киев - Хургада 06:05 / 10:05

YE5214 07:00 (было) - BAY2094 Хургада - Львов 11:05 / 15:05

YE5213 12:00 (было) - BAY2093 Львов - Хургада 16:05 / 20:05

YE5022 17:00 (было) - BAY2092 Хургада - Киев 21:05 / 01:05.

Туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, были оповещены о задержках рейсов заранее. Туроператор обещает финансовую компенсацию всем клиентам, у которых из-за задержки сократилось количество дней отдыха.

Напомним, словенская авиакомпания Adria Airways приняла решение прекратить полеты в столицы Украины, Польши и Румынии.

По материалам "Фокус"