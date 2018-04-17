ДТП в Кривом Роге: число жертв достигло 10

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Кривом Роге погибли не менее десяти человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание "Первый Криворожский". По данным издания, 8 человек погибли на месте происшествия, а источники в больнице сообщили, что еще две жертвы ДТП в Кривом Роге скончались в больнице. Информацию о десяти погибших также подтверждает местное издание "Весь Кривой Рог". По сведениям полиции, после аварии в больницы доставили 18 пострадавших. Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге маршрутка столкнулась с автобусом, в результате чего погибли люди. По данным местных СМИ, легковой автомобиль Mazda проезжал перекресток на желтый сигнал и врезался в маршрутку, которую ударом отбросило на встречную полосу под колеса рабочего автобуса с сотрудниками металлургического завода. Отметим, авария случилась рано утром и светофоры еще не работали. По факту ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц.

