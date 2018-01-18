Фуры заблокировали движение на Одесской трассе возле Умани

Водители крупногабаритного транспорта, двигавшиеся по трассе Одесса-Киев в четверг, несмотря на введенные ограничения, создали аварийные ситуации и заблокировали движение другим транспортным средствам на автодороге, сообщают правоохранители.

"Сегодня на автодороге Киев-Одесса некоторые водители, невзирая на ограничение движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, однако не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам. Сейчас на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе (Черкасской области ) движение в направлении Киева усложнено. Для устранения препятствий на дороге работают полицейские и спасатели", - сообщается на странице патрульной полиции Украины в соцсети Facebook в четверг.

В сообщении отмечается, что в связи с погодными условиями ситуация на некоторых автодорогах Украины остается сложной.