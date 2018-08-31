Главарь "ДНР" Захарченко погиб от взрыва в Донецке

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре оккупированного Донецка. Взрыв произошел в ресторане "Сепар", который расположен в двух кварталах от "администрации" Захарченко. Информацию Громадскому сообщили в Службе безопасности Украины и в пресс- службе Захарченко.

"Официально. В результате террористического акта погиб глава ДНР Александр Захарченко, трое раненых ... ", - сказала пресс-секретарь главаря боевиков Елена Алексеева.

По информации источников Громадского среди сотрудников морга в оккупированном Донецке, тело Захарченко состоянию на 19:20 к ним доставили.

Информагентство "РИА Новости" со ссылкой на источники среди "должностных лиц" "ДНР" сообщает, что Захарченко погиб в результате тяжелого ранения в голову, которое было несовместимо с жизнью.

От взрыва также пострадал глава "Министерства финансов республики". Он в тяжелом состоянии, сообщил советник Захарченко Александр Казаков. Двое охранников Захарченко получили ранения, сообщили Громадскому источники "Новой газеты".

Взрывчатка в ресторане была замаскирована под осветительное оборудование.

Ресторан "Сепар", где произошел взрыв. Фото: Twitter Necro Mancer

В СБУ рассматривают 2 версии убийства Захарченко: внутренние, криминальные конфликты между боевиками, или устранения спецслужбами России.

Министерство иностранных дел России заявило, что за взрывом и убийством Захарченко якобы стоит "киевский режим". Россия также считает это терактом.

Из-за гибели Захарченко в Донецке ввели дополнительные меры безопасности. Позже в самопровозглашенной "ДНР" объявили чрезвычайное положение и закрыли выезд из Донецка. В то же время, в пресс-центре Операции объединенных сил Громадскому сказали, что не могут подтвердить закрытие выезда из Донецка. Также в ООС по состоянию на 19:35 не обладают текущей информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда.

Факт взрыва в центре Донецка подтвердил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг.

"Да, мы слышали взрыв в центре Донецка буквально в 200 метрах от нашей резиденции. СММ ОБСЕ не может подтвердить факт гибели господина Захарченко. Однако один из руководителей вооруженных формирований подтвердил это Миссии", - сказал Хуг.

Информресурсы боевиков обнародовали фото бронетранспортеров, которые появились в центре оккупированного Донецка

В Донецке задержали подозреваемых в покушении на Захарченко - это якобы "украинские диверсанты", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники среди силовиков "ДНР":

"Задержаны несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики".

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Громадскому не подтвердила информацию о задержании якобы "украинских диверсантов".

Также это пока не подтвердила и пресс-секретарь Захарченко Елена Алексеева: "Я пока не могу подтвердить, пока у меня нет такой информации".

Из-за гибели Захарченко в самопровозглашенной "ДНР" срочно созвали заседание так называемого совета министров.