Информация о минировании станции метро "Дорогожичи" не подтвердилась

Станцию метро "Дорогожичи" в Киеве проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом в 16:03 сообщила пресс-службаметрополитена.

Сейчас станция метро работает в обычном режиме.

"Станция "Дорогожичи" работает в обычном режиме. Проверка проведена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сегодня, 10 сентября, после звонка о минировании станцию ​​метро "Дорогожичи" закрыли на вход и на выход.

Отметим, в конце августа Служба безопасности Украины задержала семерых "телефонных террористов" в разных регионах страны. В частности, в Хмельницком задержали мужчину, который "заминировал" одно из банковских учреждений города. В Николаевской области задержали "минера", который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о готовящемся теракте. Еще одного такого "террориста" уличили в Днепре - несовершеннолетний сообщал о "заминировании" школы.