Из-за непогоды в Украине обесточены 394 населенных пункта

Вследствие сложных погодных условий в ночь на воскресенье в Украине обесточены 394 населенных пункта в семи областях, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям."С 3 на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Львовская - 220 н.п., Ив.-Франковская - 46 н.п., Закарпатская - 44 н.п., Тернопольская - 43 н.п., Ровенская - 22 н.п., Черниговская - 18 н.п. и Сумская - 1 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Также отмечено, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.