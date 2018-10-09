Из-за взрывов на арсенале боеприпасов под Ичней эвакуируют население из 38 населенных пунктов

Черниговская областная государственная администрация заявляет об эвакуации населения из 38 населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов вследствие взрывов на шестом арсенале боеприпасов в Черниговской области.

"На арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района 9 октября 2018 в 3:30 возник пожар. Начата эвакуация населения из ряда населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов", - говорится в сообщении Черниговской ОГА.

Эвакуация проходит из 31 населенных пунктов Ичнянского района – г.Ичня, пгт Дружба, сел Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Червоное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище, Веприк, Сезьки, Гейцы, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка, Киколы.

Также эвакуируется население из 7 сельских населенных пунктов Прилуцкого района - Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесники, Левки.

В области развернуто 18 приемных пунктов эвакуации.

Отмечается, что для обеспечения пострадавших необходимые продукты питания, вода, теплые вещи, средства гигиены; телефон горячей линии: (0462) 678-274. "Просим всех неравнодушных откликнуться. Вещи и продукты можно приносить в перечисленные пункты эвакуации", - говорится в сообщении.