Киев среди ночи накрыло жуткой грозой и градом, опуликованы фото

В ночь на 16 августа из-за мощной грозы в Киеве затопило Крещатик и Подол.

Автомобили застревали в воде, поскольку ливнестоки не справлялись с таким количеством осадков. Позже начало затапливать спуск в торговый центр "Метроград" на Бессарабской площади - вода хлынула в подземный переход.

Полностью затопило Подол, пишет ТСН со ссылкой на корреспондента.

По его данным, с Андреевского спуска вода смывала брусчатку, улица Петра Сагайдачного была в грязи и кирпичах

В соцсетях пользователи сообщили, что на Академгородке выпал град.