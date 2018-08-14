Количество жертв в Генуе достигло 35 человек

В итальянской Генуе 14 августа рухнула часть автомобильного моста. На данный момент сообщается об 35 погибших, среди которых как минимум один ребенок

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Здесь ад, - говорят спасатели, которые занимаются разбором завалов. - К счастью, перестал лить дождь, что упростило нам задачу в поиске пострадавших", - отмечают они.

В настоящий момент две команды гражданской защиты, специализирующиеся на раскопках завалов, в ближайшее время прибудут Геную из Пьемонта и Ломбардии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также направляется сегодня в столицу региона Лигурия, где он намерен пробыть до среды. Туда же едет и министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он назвал случившееся "страшной трагедией" и отметил, что должен быть рядом со спасателями, и "прежде всего с семьями погибших".

Напомним, сегодня недалеко от города Генуя в Италии обвалился автомобильный мост - на нем находились автомобили. Часть моста рухнула рядом с жилыми домами и промышленной зоной. Местные СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших, в результате обрушения у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров.

Среди вероятных причин обрушения моста в Генуе СМИ и эксперты называют сильный ливень во время работ по укреплению сооружения, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций.