Крушение Boeing в Индонезии: У самолета были проблемы с приборами скорости
Накануне катастрофы пассажирского самолета индонезийской авиакомпании "Lion Air" в его бортовом оборудовании заметили неисправность.
Об этом сообщает УП.
Заместитель главы Национального комитета по безопасности транспорта Хари Сатмико сообщил, что 28 октября у Boeing 737 отметили ненадежность показаний приборов скорости, передает Reuters.
Согласно данным FlightRadar24, в течение первых нескольких минут после вылета из Денпасара (Бали) были необычные перепады высоты и скорости движения воздуха, включая снижение на 875 футов за 27 секунд вместо набора высоты.
Тем не менее, пилоты держали самолет на максимальной высоте 28000 футов по сравнению с 36 000 футов на том же маршруте неделей ранее.
Генеральный директор "Lion Air" Эдуард Сират заявил журналистам, что техническую проблему на рейсе Денпасар - Джакарта решили "в соответствии с процедурой".
Два пассажира воскресного рейса написали в Instagram, что во время полета были проблемы с системой кондиционирования воздуха и освещением кабины, поэтому самолет отправился почти на 3 часа позже.
В Джакарте у инженеров было 6,5 часов для проверки самолета к следующему вылету.
В понедельник через 2-3 минуты после взлета пилот просил о возвращении в аэропорт, а на 13-й минуте полета "Боинг" резко ушел в море - и все 189 человек на борту погибли.
По некоторым данным, среди них были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.
Фотографии, которые некоторые пассажиры успели сделать до столкновения с водой, указывают на то, что им пришлось надеть кислородные маски.
Источники Reuters считают, что данные FlightRadar24 о двух последних полетах могут указывать на проблемы с измерителем давления, который передает информацию о воздушной скорости и высоте.
По последним данным, как пишет IndianExpress со ссылкой на Associated Press, спасатели отправили на идентификацию 26 сумок для тел. Ранее сообщалось, что найдено 10 тел, а еще 14 сумок с останками и мусором передали на берег.
Обломки корабля и личные вещи, включая идентификационные карточки, одежду и сумки, разбросанные в море, теперь раскладывают в аэропорту Джакарты и сортируют в сумки для доказательств.
Эксперты компании Boeing прибудут в Индонезии в среду, чтобы помочь в расследовании катастрофы самолета "Lion Air".
К поисково-спасательной операции сейчас привлечены 800 человек. По материалам ГолосUA.