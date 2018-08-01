На Подоле в Киеве прохожие обнаружили гранату

Прохожие обнаружили в Подольском районе Киева гранату. Правоохранители перекрывали движение на прилегающих улицах. Эксперты изъяли боеприпас и направят его на экспертизу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в среду днем в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что напротив дома на ул.Верхний Вал, 23, лежит граната. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экипажи патрульных и взрывотехники.

Эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, ее направят на проведение экспертизы.

В целях обеспечения безопасности граждан правоохранители перекрыли движение по улицам Верхний и Нижний Вал от улицы Константиновской до Житнеторжской.

Полицейские осмотрели прилегающую территорию, пообщались со свидетелями и очевидцами. Проводятся меры по установлению человека, оставившего гранату, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В настоящее время движение автомобилей восстановлено.