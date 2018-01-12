Найдены все украденные из отеля Ritz в Париже драгоценности

Сотрудники французской полиции обнаружили все драгоценности, похищенные ранее на этой неделе из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz в Париже, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что некоторые украшения грабители спрятали прямо в отеле, еще часть была обнаружена в сумке одного из нападавших.

По данным французских СМИ, общая стоимость похищенных драгоценностей, среди которых - люксовые часы, составляет более 4 млн евро.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг группа из пяти вооруженных топорами мужчин разбила витрины ювелирного магазина, расположенного в Ritz во французской столице, и похитила украшения.

Сразу же после ограбления полицейским удалось задержать троих мужчин, розыск еще двоих продолжается до сих пор.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

В квартале, в котором расположены, в частности, Ritz и министерство юстиции Франции, несколько лет назад была усилена безопасность. Это связано с тем, что в 2014 году там прошла серия дерзких ограблений ювелирных магазинов.