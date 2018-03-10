Неизвестный бросил гранату в жилой дом в Ровно

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, бросившего гранату в дом, где проживала семья с малолетним ребенком.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Ровенской области, инцидент произошел на ул.Заречная в Ровно.

"Следственно-оперативная группа установила, что взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Полицейские взрывотехнического отдела Нацполиции предварительно установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу.

"По факту хулиганства с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.