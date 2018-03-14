Неизвестный бросил взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища

Во Львове на территорию Лычаковского кладбища неизвестный бросил предмет, который взорвался, люди и надгробия не пострадали, сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Как сообщается в среду на сайте Львовского городского совета, по словам охранника, взрыв прогремел во вторник в 15 м от хозяйственных помещений. Надгробия не были повреждены.

"Похоже, что на газон из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - рассказал М.Нагай.