Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы

В Министерстве обороны Украины сообщают о локализации ячеек пожара на складах 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области по состоянию на 14.00.

"По состоянию на 14.00, ячейки пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", - сообщается на сайте оборонного ведомства.

Для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных сил на 6-й арсенал доставлена инженерная машина разграждения (ІМР), на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54. Благодаря уменьшению задымленности было принято решение о проведении аэроразведки над местом происшествия.