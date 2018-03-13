Один военный погиб, семь получили ожоги в результате пожара на полигоне "Широкий лан"

Один военнослужащий погиб, семь пострадали в результате пожара, возникшего на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в ночь на вторник, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет", - сказано в сообщении.

Пожар возник в результате нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время, вследствие чего сгорела одна палатка.

Около 04.00 утра военнослужащие предприняли меры по эвакуации личного состава и ликвидации пожара.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

В сообщении указано, что 12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности, нарушения не обнаружены.

В свою очередь, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что возгорание палатки произошло из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих.

"По факту уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины", - написал он на странице в Фейсбуке.

В то же время, по данным А.Лысенко, 10 марта военная прокуратурой Николаевского гарнизона по факту халатного отношения военных лиц к службе, проигнорировавших обеспечение надлежащих условий проживания военнослужащих на территории учебного центра, начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).