Паламарчука, який фігурує у справі про вбивство Гандзюк, заарештував суд

Суд обрав колишньому помічнику народного депутата фракції партії "Блок Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігорю Павловському, який, за інформацією журналістів, є посередником між замовником та організатором убивства активістки та радника мера Херсона Катерини Гандзюк, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Суд заарештував І.Павловського у справі Гандзюк. СБУ затримала його в суботу, висунула підозру як співучаснику", - сказала в понеділок в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник СБУ Олена Гітлянська.

У свою чергу прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган уточнила, що І.Павловському обрано запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

"Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловського (ч. 3 ст. 27, п. 4,6,11,12 ч. 2 ст.115 КК). ГПУ та СБУ працюють далі", - написала вона в понеділок у своєму акаунті у Twitter.

Ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 115 КК - умисне вбивство.

Також читайте: Після того, як ЗМІ назвали Павловського причетним до нападу на Гандзюк, депутат Паламарчук звільнив свого помічника (http://zrada.today/novini/neprozorro/pislya-togo-yak-zmi-nazvali- pavlovskogo-prichetnim-do-napadu-na-gandzyuk-deputat)

Нагадаємо, що 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою К.Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва.

Спочатку кваліфікація в кримінальному провадженні була "хуліганство", потім правоохоронці перекваліфіковували як завдання тяжких тілесних ушкоджень, а згодом, після підтвердження того, що К.Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на замах на "вбивство з особливою жорстокістю". Пізніше слідчий у справі задовольнив клопотання адвоката про додаткову кваліфікацію злочину проти К.Гандзюк і вніс до ЄРДР ознаку замовного характеру (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 КК України).

Затримано п'ятьох підозрюваних у замаху на К.Гандзюк, зокрема чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада К.Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на закінчений злочин - за пунктами 4, 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення).

На початку листопада журналісти Оксана Денисова і Тетяна Ніколаєнко у своєму Telegram-каналі оприлюднили ім'я ймовірного посередника між замовником та організатором вбивства К.Гандзюк. За інформацією журналістів, цим посередником виявився помічник народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігор Павловський, який передавав гроші "за роботу" підозрюваному в організації вбивства Сергію Торбіну.

5 листопада народний депутат заявив, що не має ніякого стосунку до нападу на К. Гандзюк. 6 листопада М.Паламарчук звільнив свого помічника І.Павловського.

Джерело: Інтерфакс-Україна