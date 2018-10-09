По состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов на 6-м арсенале в районе города Ичня Черниговской области составляла 2-3 взрыва в секунду - Минобороны

По состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов на 6-м арсенале в районе города Ичня Черниговской области составляла 2-3 взрыва в секунду.

"К локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечен 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ", - сообщает сайт Минобороны Украины.

К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области.

Как сообщалось, информация о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории арсенала,поступила 9 октября от начальника 6 арсенала в 3 часа 30 минут. Эвакуировано около 10 тыс человек из близлежащих населенных пунктов.

Как проинформировали в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.