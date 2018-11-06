Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод

Возле г.Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар", сообщает одесское издание "Думская".

"Масштабный пожар разгорается в эти минуты на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области", - говорится в сообщении на сайте издания во вторник вечером.

Как сообщает журналист издания Ольга Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь.

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция. По материалам Интерфакс-Украина