Под Покровском на шахте произошел взрыв, пострадали 7 горняков

В Донецкой области произошел взрыв на шахте "Покровская", в результате инцидента пострадали семь горняков. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "Семеро горняков пострадали, один из них в тяжелом состоянии в результате взрыва на шахте "Покровская" в поселке Удачное", - сообщил Жебривский. По его словам, инцидент произошел 16 апреля около 23:00. В это время в шахте находились 406 горняков, на аварийном участке - 37. "Как сообщают мне спасатели, в 00:40 всех горняков с аварийного участка подняли на поверхность. Шестерых пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного - в Мирноградскую больницу. Работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме", - добавил Жебривский.

