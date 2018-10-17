Порошенко соболезнует в связи с трагедией в Керчи

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва, произошедшего в колледже в оккупированной Россией Керчи, поскольку Крым является украинской территорией и проживающие там граждане также являются гражданами Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал глава государства во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Он отметил, что в поле зрения расследования личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.

Президент акцентировал внимание на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане Украинского государства.

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - сказал П.Порошенко и выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи. "Прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации прокуратура черпает информацию из СМИ, в том числе относительно версий произошедшего, количество погибших и раненных, а также другие данные. "Мы проверяем все без исключения версии… И будут даны поручения СБУ проверить эти версии", - сказал Р.Мурачов.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже выяснилось, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся - Владислав Росляков, который потом покончил с собой. Дело переквалифицировали на статью "убийство