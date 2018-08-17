После мощного ливня Львов оказался затопленым (фото)

В результате продолжительного ливня затопленными оказались около десяти улиц города, остановлено трамвайное движение.

"Из-за осадков, выпавших сверх нормы, затоплен десяток улиц. Сейчас приостановлено движение трамваев. На все адреса, где есть подтопления и заилевание, выехали коммунальные службы ", - сообщает пресс-служба горсовета.

Львовяне выкладывают в соцсети репортажи с затопленных улиц. Автомобили превратились в лодки. По проезжей части приходиться плыть. Тротуары в некоторых районах города полностью ушли под воду, она подступает к окнам нижних этажей.

Жители города, имеющие надувные плавсредства, остались в выигрыше.